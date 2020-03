Belgisch meisje (14) stapt uit leven na verspreiding naaktbeelden, dader (15) opgepakt

Dertien EU-landen sluiten pact tegen plastic afval

6:18 Dertien Europese landen en 66 bedrijven zetten zich de komende vijf jaar in om plastic in afval te verminderen. Ze ondertekenen vrijdag het Europees Plastic Pact in Brussel. In de strijd tegen plastic afval moet onder meer al het dagelijks plastic recyclebaar zijn of hergebruikt kunnen worden.