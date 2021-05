Belgische boer verlegt eigenhandig de grens met Frankrijk: ‘We moeten een grensoorlog voorkomen’

Duitser die inreed op carnavals­stoet staat terecht voor 91 moordpogin­gen, motief nog onbekend

3 mei Ruim veertien maanden na de auto-aanslag op een carnavalsstoet in Duitsland is nog altijd niet duidelijk wat de vermeende dader bezielde. Maurice Pahler (30) uit Volkmarsen staat sinds vandaag terecht, maar hulde zich tot nu toe in stilzwijgen. Tot onbegrip en frustratie van de 91 gewonden, onder wie veel kinderen.