Belgische douane onderschept xtc-paashazen

EEN JAAR LATER Machteloos keken burgers in Boetsja toe hoe Russische leger oorlogsmis­da­den pleegde

Zondag is het precies een jaar geleden dat de wreedheden in Boetsja bekend werden, de voorstad van Kyiv waar de Russen vele tientallen burgers vermoordden. Correspondent Jan Hunin keerde er terug. ,,Een nachtmerrie was het. Vergeven kan niet.”