Belgische ex-piloot (45) sterft week voor bruiloft, verloofde (44) opgepakt

In België is een 45-jarige ex-piloot vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Zijn verloofde, met wie hij volgende week zou trouwen, is opgepakt. Buurtbewoners in het Belgische Lummen reageren geschokt. ,,Hij deed heel hard zijn best om er hier een toffe buurt van te maken.”

In het onderzoek naar een verdacht overlijden in het dorpje Linkhout (bij Hasselt) is de 44-jarige verloofde van het slachtoffer opgepakt op verdenking van moord. De man stierf door verstikking en werd donderdag aangetroffen in zijn woning in de Burgemeester Vandenhovestraat. Zijn verloofde ontkent betrokkenheid.

Nieuwe buren

De straat van het Belgische stel ligt er opvallend verlaten bij. ,,Gisteren stond het hier nog vol met auto’s en mensen in uniform”, vertellen buurtbewoners. ,,We zagen onmiddellijk dat er iets aan de hand was.” Het stel woonde nog niet zo lang in de straat, maar het klikte desondanks direct met de buren. ,,Hij is jaren piloot geweest maar werd plots ontslagen omdat hij epilepsie had. Daardoor zagen we hem regelmatig voorbij komen lopen en maakten we wel eens praatje. We zijn zelfs eens bij hem op de koffie geweest, zo’n vriendelijke man was het.”

,,In zijn eigen straat deed hij heel hard zijn best om er een toffe buurt van te maken”, reageert de buurvrouw aangeslagen. ,,We zagen hem als de lijm die deze straat samenhield. Een heel groot verlies. Zijn moeder kwam me gisteren het droevige nieuws vertellen. Haar enige zoon kwijt. Hoe vreselijk is dat. Ik ben er echt ziek van.”

Trouwen

De 44-jarige verloofde van de man was minder vaak te zien in de buurt. ,,Eerlijk gezegd ken ik haar niet echt", klinkt het. ,,Maar ik kan ook zeker niks slechts zeggen. Het enige wat ik weet is dat ze volgende week zouden trouwen en dat hij ongelofelijk veel voor haar deed. Dan verwacht je zoiets toch niet? We schrokken enorm van het nieuws dat ze aangehouden is. Wie weet wat hier echt gebeurd is.”

De vrouw verschijnt dinsdag voor de raadkamer en verblijft tot dan in de cel. ,,Mijn cliënt is zeer aangedaan, maar verder wens ik geen commentaar te geven”, aldus haar advocate Lynn Clerinx.

Volledig scherm De woning van het koppel in Linkhout. © Mine Dalemans