Belgische familie bestraft voor verboden relatie met 12-jarige

Twee moeders, een vader en een stiefvader stonden terecht omdat de 25-jarige zoon des huizes een kalverliefde van een 12-jarige had beantwoord. Vrachtwagenchauffeur Kevin V.E., ondertussen 30 jaar, leerde het tienermeisje kennen omdat hun ouders kennissen waren van elkaar. Omdat de tiener in een moeilijke thuissituatie zat, trok ze in bij Kevin en zijn familie.



Van het een kwam het ander en het bleef niet alleen bij handjes vasthouden. Vragen werden er echter niet gesteld in de grote huurwoning in Kampenhout waar ze tezamen leefden. ,,Het is opvallend hoe licht de beklaagden erover gaan. Het slachtoffer is misbruikt op een degoutante wijze. Ze was een bijzonder kwetsbaar meisje dat niet werd opgevangen door haar ouders. Eigenlijk zou de strafvordering vanaf haar geboorte moeten beginnen. Het gaat hier om verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een 12-jarige. Allemaal waren jullie op de hoogte en het werd zelfs goedgekeurd”, trok de procureur fel van leer tijdens het proces.