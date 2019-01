Belgische gevangene die ontsnapte door voordeur weer opgepakt

Vijf kinderen op weg naar Disney World omgekomen in vuurzee op snelweg

18:14 Bij het grote verkeersongeluk dat donderdagavond (lokale tijd) plaatsvond op een snelweg in Florida zijn onder anderen vijf kinderen om het leven gekomen. Ze zaten in een personenbusje van hun kerk en waren op weg naar Disney World. Omstanders spreken van een enorm vuur en explosies. ,,De hitte was krankzinnig.’’