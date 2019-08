Belgische man springt uit raam na hevige brand en raakt zwaargewond

Ayub Patsagov, een man van 21 die al tien jaar in Roeselare woont, was snel op de plek van het voorval. ,,We zochten een parkeerplaats en kwamen plots op de brand uit”, vertelt Ayub. ,,De rookontwikkeling was enorm. In het raam op de eerste verdieping stond een man. Ik zag dat hij geen andere keuze had dan te springen. Vliegensvlug zijn we naar een ander huis gelopen, waar we om een deken vroegen. Maar geen twee seconden voor we ter plaatse waren met het deken, sprong de man. Hij durfde waarschijnlijk niet meer te wachten.’’

Ayub Patsagov (21) probeerde met zijn vrienden het slachtoffer op te vangen bij z'n sprong, maar kwam net te laat.

Ayub was het pand amper binnengedrongen of hij hoorde achter zich een stem. Het was de stem van brandweerman Loïc Renier uit Roeselare, die toevallig passeerde op zijn brommer. ,,Ik zag iemand in het pand en riep dat ik brandweerman was”, vertelt Loïc. ,,Eerst hebben we samen luidkeels geroepen naar potentiële andere slachtoffers maar er kwam geen reactie. Daarop zijn we naar boven gegaan. Maar de rook sloeg ons in het gezicht. Omdat het niet slim is risico’s te nemen in zulke omstandigheden, heb ik Ayub gezegd dat we snel weer naar buiten moesten.”

Het slachtoffer, Filip Maekeleberg, werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een andere man van 47, die te veel rook had ingeademd, moest ook mee met de ziekenwagen. Bij de brand ging de bovenwoning van Maekelberg helemaal verloren. De benedenwoning liep waterschade op. Men vermoedt dat de brand in de keuken is ontstaan. Onderzoek door een deskundige moet daar uitsluitsel over geven.



De brand richtte zware schade aan op de bovenverdieping van de woning op de hoek van de Ardooisesteenweg met de Spinnersstraat.