Belgische mediagebouwen ontruimd na dreiging met aanslag

De politie in Antwerpen is vandaag aan het begin van de avond massaal uitgerukt naar de gebouwen van DPG Media in Antwerpen. Personeel in de gebouwen werd geëvacueerd. Er zou sprake zijn van een anonieme dreiging met een aanslag. De politie stelt ‘geen enkel risico te willen nemen’. Het gebouw werd kort na 19.00 uur weer vrijgegeven.

Onder DPG Media in België vallen onder andere de krant Het Laatste Nieuws en tv-zender VTM. Hun hoofdkantoor staat op het Mediaplein in Antwerpen. Hoe serieus de dreiging is, is nog niet bekend. Maar er is veel politie aanwezig op en rond het Mediaplein. Aan de ingang van het gebouw, naast het Centraal Station, staan zwaar bewapende agenten.

Rond 17.30 uur is de evacuatieprocedure gestart en zijn alle medewerkers die op dat moment in het gebouw aanwezig waren opgeroepen om via de nooduitgangen naar buiten te gaan. De politie startte daarop een ‘sweeping’ van het gebouw. Nadat die was afgerond werd het gebouw, kort na 19.00 uur, weer vrijgegeven.

Veiligheid

,,Wij hebben een bedreiging gekregen ten opzichte van het gebouw in Antwerpen. We onderzoeken momenteel samen met de politie wat er gaande is. Ons gebouw is momenteel ontruimd en al onze mensen zijn in veiligheid gebracht”, zegt DPG Media-woordvoerster An Goovaerts. Het VTM Nieuws van 19.00 uur wordt uitgezonden vanuit een noodstudio in Vilvoorde.

Het Nieuwsblad meldt dat de politie een melding kreeg dat ‘een commando een aanslag zou willen plegen op de gebouwen’. De politie in België speurt al dagen naar de voortvluchtige en gewapende Belgische militair Jurgen Conings. Die militair dreigde in een afscheidsbrief met een aanslag.

DPG Media heeft ook media in Nederland. Naast deze site behoren ook de Volkskrant en dagblad Trouw tot de mediagroep. Vooralsnog is er alleen sprake van een bedreiging van de Belgische locatie in Antwerpen en niet bij de Nederlandse tak van DPG Media, laten zowel de Belgische als Nederlandse woordvoerders weten.