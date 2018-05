Belgische minister van Justitie onder vuur na moord op verpleegster

De Belgische minister van Justitie Koen Geens ligt flink onder vuur door de moord, vorige week, op een gevangenisverpleegster. De vermoedelijke dader, een drugsgebruiker met een joekel van een strafblad, was vervroegd vrij door gebrek aan celcapaciteit.

Geens (60) tekende vorig jaar een besluit op grond waarvan gedetineerden met een celstraf van minder dan drie jaar al na acht maanden weer op vrije voeten kunnen zijn. Marco L., vorig najaar veroordeeld wegens een zeer agressieve homejacking, zat zelfs minder dan acht maanden.

Eerder deze week viel het extreemrechtse Vlaams Belang Geens daarop al aan, maar gisteren volgden ook twee coalitiepartijen, de Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld) en de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). ‘Onbegrijpelijk’, zo noemde N-VA de vrijlating na slechts vier maanden. En ook Open Vld is hard: ,,We hadden toch niet afgesproken om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken door criminelen vrij te laten?”

Quote We hadden toch niet afgespro­ken om de overbevol­king in de gevangenis­sen aan te pakken door criminelen vrij te laten? Open Vld, politieke partij

Slachtoffer

Het lichaam van de gevangenisverpleegster, Christine Lenaerts (45) uit Grobbendonk, werd vorige week donderdag gevonden in de bosjes langs een kanaal ten zuidoosten van Antwerpen. Zij had zich het weekeinde daarvoor ontfermd over de mishandelde vriendin van Marco L.. Een daad van barmhartigheid, maar ook een ernstige beroepsfout die haar prompt een schorsing door de gevangenisdirectie opleverde.

Kort voordat Lenaerts werd ontvoerd en gewurgd werd ze al ernstig bedreigd door Marco L. ,,Ik zit doodsbang thuis met een honkbalknuppel binnen handbereik”, klonk het. Marco L. en zijn vriendin genoten niet lang van hun vrijheid. Zij werden eind vorige week opgepakt in Spanje.

Quote Ik zit doodsbang thuis met een honkbal­knup­pel binnen handbereik Christine Lenaerts (45), slachtoffer

'Misplaatste profilering'

Geens en zijn partij CD&V slaan stevig terug. Dat er te weinig gevangenissen zijn is óók de schuld van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon

(N-NA), aldus Geens. En het besluit om gevangenen eerder vrij te laten is een coalitiebesluit. Zijn partijvoorzitter spreekt van misplaatste profilering met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen dit najaar. Het zegt veel over de twee coalitiepartijen, vindt Geens, dat buiten het Vlaams Belang geen enkele andere oppositiepartij Geens attaqueerde.