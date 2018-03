Belgische moordenaar wacht levenslang en heeft het vooral moeilijk met zichzelf

,,Wat ik verwacht van mijn bestraffing? Dat wordt een ramp, een ramp'', sprak Hardy. ,,Ik zit met vragen over waarom ik het gedaan heb. Daar kan ik niet uitkomen door in de bak te zitten. Ik kamp met een enorm schuldgevoel, maar ja, ik moet terug naar de gevangenis. Voor jaren.'' Hij had ook enkele woorden voor zijn slachtoffers: ,,Ik wil ook de slachtoffers bedanken. Ik kan spijtig genoeg de klok niet terugdraaien, maar het spijt me enorm wat ik u heb aangedaan.''



Na zijn openlijke verontschuldiging ging het vrijwel direct weer over hemzelf. Hij beklaagde zich, net als na zijn bekentenis, over zijn verblijf in de gevangenis. ,,In de gevangenis hebben ze geen medelijden met een seksuele seriemoordenaar'', treurde Hardy. ,,Ze zeggen ‘smeerlap’ tegen mij en ik kan niet naar buiten, want dan is het prijs.'' Hij vroeg de rechter hem niet terug te sturen.