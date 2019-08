Belgische non (92) seksueel geïntimideerd door gescheiden taxichauffeur

Een 92-jarige non uit de Belgische stad Gent heeft bij de politie aangifte gedaan van seksuele intimidatie door een taxichauffeur. De katholieke kloosterzuster kreeg volgens eigen zeggen afgelopen donderdag een bombardement aan vragen over haar privéleven. ,,De man wilde weten of ik ooit seks had gehad.”

Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws was de non na haar opmerkelijke conversatie met de taxichauffeur zo van de kook dat ze op advies van een vertrouwenspersoon en de moeder overste van het klooster waar ze woont aangifte heeft gedaan. De zuster is nog steeds erg aangedaan door wat haar is overkomen.

,,Ik zat nog maar net in die taxi toen de chauffeur met zijn rare vragen begon, de hele tijd over seks”, vertelt ze. ,,Of ik nooit verliefd was geweest, op mannen of op vrouwen. En of ik dan nooit zin had in seks. Dat soort vragen stel je toch niet aan een vrouw? Hij was een gescheiden vader van twee, vertelde hij nog. En toen hij mij afzette, gaf hij mij nog compleet ongevraagd een kust op mijn wang. Wie weet wat hij doet als hij nog eens mijn pad kruist. Ik ben er echt bang van.”

Ze is een beetje opgelucht nu ze naar de politie stapte. Maar twijfelt of er iets met haar klacht zal worden gedaan. ,,Volgens de politie heeft hij niks misdaan. Wel werd gesteld dat zijn gedrag in het schemergebied zit van wat wel en niet is toegestaan. Wel zal het taxibedrijf worden aangesproken op de manier waarop de man communiceert met vooral oudere vrouwelijke klanten, aldus de geschrokken non.