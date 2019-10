Belgische Pokémon-killer schuldig bevonden na dodelijke wurgseks

De man lokte in februari 2017 de 20-jarige Shashia Moreau naar zijn appartement met Pokémon-figuurtjes. De jury is ervan overtuigd, ondanks het verweer van Van den B. dat het nooit zijn intentie was, dat de 27-jarige man dat deed met het doel de jonge vrouw te overmeesteren, te verkrachten en te vermoorden. Volgens de raadsman van Van den B. ging ze echter vrijwillig mee naar zijn appartement. Daar kwam het tot een vrijpartij die fataal afliep. De verdediging vroeg de aanklacht van moord af te zwakken naar doodslag want het zou gaan om uit de hand gelopen wurgseks .

Wederzijdse instemming

Aangekomen bij diens appartement zou Shashia vol bewondering naar zijn verzameling poppetjes hebben gekeken. Toen hij vervolgens zijn hand op haar billen had gelegd, kwam het tot seks met wederzijdse instemming. Toen de vrouw na afloop overleden bleek, raakte Van den B. in paniek. ,,We hadden seks. Eerst normaal, daarna ruwer. Ik greep haar keel met beide handen vast voor een lichte vorm van wurgseks, maar ik heb harder geduwd dan ik doorhad’’, klonk het eerder. De man vreesde dat niemand zijn verhaal zou geloven en dat hulp al te laat was. Daarop begroef Van den B. Moreau in zijn tuin.

Geen excuses aan familie

,,Als het in uw ogen een ongeval was, waarom hebt u dan zo lang gewacht om dit te vertellen? U wordt hier wel beschuldigd van moord”, stelde rechter Dirk Thys eerder deze week. ,,Ik probeerde het te verdringen en ik heb het daar met mijn andere advocaten ook nooit over gehad’’, was het antwoord.



Om verdenking af te wenden zou Van den B. zich niet alleen van het het lichaam hebben ontdaan, maar ook van de kleding van de vrouw. Hij verstuurde met haar telefoon berichten die moesten doen geloven dat ze haar afspraak met hem had afgezegd en vertelde Shasia's familie dat ze nooit was komen opdagen.



Het had weinig gescheeld of hij had vrij snel na de moord een nieuw slachtoffer gemaakt. Hij was aan het chatten met een meisje dat ‘naar zijn Pokémon-collectie moest komen kijken’. Op de vraag of dat ook op wurgseks zou uitdraaien, zweeg Van den B. Excuses naar de familie van zijn slachtoffer kwamen er evenmin.