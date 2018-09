Belgische politie gaat op boevenjacht in supersnelle Tesla's

Agenten in Zaventem krijgen als eerste politiemensen in België de beschikking over Tesla's. Het korps heeft twee auto's van het type Model S gekocht. Volgens de politiezone hebben de auto's genoeg actieradius en is hun snelheid ook hoog genoeg.

Een glunderende Jean-Pierre Van Thienen, korpschef van politiezone Zaventem, mocht de twee Tesla-voertuigen gisteren voorstellen. Eén van de twee wagens werd volledig omgebouwd tot een politievoertuig - inclusief kogelwerende deuren - , de andere zal als anonieme wagen ingezet worden.

,,Al ruim tien jaar investeren we in de vergroening van ons wagenpark”, verklaarde de korpschef tegenover Het Laatste Nieuws. ,,In 2007 kregen we de eerste hybride wagen. Maar nu gaan we met de aankoop van deze twee tweedehands Tesla-wagens voor onze interventies nog een stapje verder.” De wagens gaan in amper 4,5 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en bereiken een topsnelheid van 250 kilometer per uur. “Daarmee doen ze het een pak beter dan de huidige interventievoertuigen”, zegt Van Thienen.

Accu

Met een volledig opgeladen accu kunnen de wagens iets meer dan 400 kilometer afleggen. De kans dat inspecteurs bij een interventie stilvallen, acht de korpschef miniem. ,,We beschikken aan ons commissariaat over twee laadpalen voor elektrische voertuigen en bovendien leggen we tijdens patrouilles nooit 400 kilometer af. Stel dat we toch eens een hele lange achtervolging moeten inzetten, kunnen we nog steeds onze andere interventievoertuigen inschakelen en krijgen we ook de hulp van andere politiezones. Daarnaast duurt het aan sommige laadpalen slechts veertig minuten om de accu volledig op te laden. Met een lege accu zullen we dus nooit vertrekken (lacht).”

Bovendien krijgt de politie er binnenkort twintig laadpalen bij. ,,In het najaar starten we met de bouw van het nieuwe, langverwachte politiecommissariaat”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) van Zaventem. ,,Om verder in te zetten op de vergroening van het wagenpark van de politie, zijn dergelijke laadpalen nodig.”

Rijlessen

Omdat elektrisch rijden een aparte ervaring is, zal de korpschef, die al jaren met een elektrische wagen rijdt, zijn inspecteurs de komende weken zelf rijlessen geven. Daarnaast zal ook een beroep gedaan worden op lesgevers. De prijs voor de aankoop van de twee tweedehandse Tesla-wagens en het ombouwen ervan tot een politievoertuig bedraagt 185.000 euro.

De aanschaf van de Tesla's past volgens het politiekorps van de zone Zaventem binnen de filosofie van de gemeente voor een milieuvriendelijk beleid. Vanuit die filosofie investeert de politie ruim 10 jaar in de vergroening van haar voertuigenpark. 'Er wordt al gereden met hybride wagens, auto's op CNG en elektrische fietsen. Vandaag kiest de politiezone voor 100% elektrische wagens: twee Tesla Model S, een primeur voor de Belgische politie', staat op de website van het korps.

Luxemburg