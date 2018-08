Belgische politie op zoek naar getuigen in taxi die Nederlander op agent zagen schieten

John McCain krijgt eerbetoon in Capitool - Trump niet welkom op begrafenis

1:15 John McCain, de invloedrijke Republikeinse senator die zaterdag overleed aan de gevolgen van een hersentumor, wordt komende vrijdag opgebaard in de rotonde in het Capitool in Washington D.C., waar het Amerikaanse Congres zetelt. Die eer viel nog maar een dertigtal mensen in de geschiedenis van de Verenigde Staten te beurt.