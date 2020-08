Belgische politiebaas stapt op na uitlekken beelden van agenten die lachend op arrestant zitten

Een dag na het uitlekken van beelden uit een Belgische politiecel is het hoofd van de lokale luchthavenpolitie opgestapt. De beelden stammen uit 2018, in de cel in Charleroi zat een Slovaakse man die later overleed. Op de uitgelekte bewakingsbeelden is te zien hoe een politieman minutenlang lachend bovenop de 38-jarige Jozef Chovanec zit na diens arrestatie op de luchthaven.

De 2,5 jaar oude beelden kwamen gisteren naar buiten. In België is geschokt gereageerd. De minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem noemde het politieoptreden buiten alle proporties. André Desenfants, het hoofd van de luchthavenpolitie, heeft nu besloten op te stappen.



Het gerechtelijk onderzoek naar de dood van Chovanec loopt nog. Zijn weduwe heeft bij het Openbaar Ministerie een klacht ingediend. Haar man wilde een vlucht nemen naar Slowakije, maar gedroeg zich agressief, werd opgepakt en opgesloten in een cel op de luchthaven.

De politiefunctionaris is de hoogste agent binnen de Belgische politie die verantwoordelijk gehouden kan worden voor het incident. In afwachting van het onderzoek legt Desenfants zijn werkzaamheden binnen de politie neer.

Dansje en Hitlergroet

Op de bewakingsbeelden is te zien hoe Chovanec zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. De politie grijpt hardhandig in. De beelden tonen hoe zes politiemensen naast en op de geboeide man komen zitten. Lange tijd ligt er ook een deken over zijn gezicht. De politiemensen lachen uitbundig, één agente doet een dansje en brengt de Hitlergroet. De man werd de volgende dag naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Justitie in Charleroi onderzoekt de zaak dus nog, maar na tweeënhalf jaar vreest de familie dat de zaak in de doofpot zal gestopt worden. De weduwe van Jozef wil weten wat de doodsoorzaak van haar man was. ,,Al 2,5 jaar bewegen mijn advocaten en ik hemel en aarde om de dood van mijn man te onderzoeken. Al 2,5 jaar gebeurt er amper iets. En nog erger: na 2,5 jaar reageert iedereen in België stomverbaasd. Iedereen is geschrokken van die beelden. Maar die beelden bestaan óók al 2,5 jaar!”

Het Openbaar Ministerie van Charleroi liet gisteren weten dat het dossier nog altijd onderzocht wordt, maar dat het onderzoek bijna afgerond is.

De vrouw die de Hitlergroet bracht is inmiddels overgeplaatst en heeft een andere functie binnen de politie.

‘Niet op de hoogte’

De politie was tot gisteren naar eigen zeggen niet op de hoogte van de camerabeelden en de handelingen die daarop te zien zijn, zei woordvoerder Sarah Frederickx. ,,We nemen het heel ernstig. Het strafrechtelijke onderzoek moet bepalen wat de doodsoorzaak is en of er door de politie fouten zijn gemaakt.”

Voor de vrouw die de Hitlergroet bracht, is nu al een maatregel genomen. ,,Ze mag geen operationele diensten meer doen en geen contact meer hebben met het publiek’’, aldus Frederickx. ,,Het onderzoek zal moeten uitmaken of er nog bijkomende maatregelen opgelegd moeten worden.” De agente werkt nog altijd op de luchthaven.