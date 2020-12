Belgische schaatstrainer (28) die leerlinge (14) verkrachtte vond het ‘zijn plicht’: ‘Beter met mij dan met iemand anders’

Nederland­se ‘funshop­pers’ niet welkom in België, drukt Belgische premier Rutte op het hart

15 december Nederlandse funshoppers zijn niet welkom in België, heeft de Belgische premier Alexander De Croo premier Mark Rutte dinsdagochtend op het hart gedrukt. België hoopt Nederlanders, nu de winkels in Nederland dicht moeten, ervan te weerhouden de grens over te steken. De zuiderburen kijken met zorg naar de ‘jojo-beweging’ in de Nederlandse corona-aanpak.