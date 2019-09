Belgische toeriste (57) plots onwel op druk plein in centrum Napels en sterft

‘Perplexe’ Boris Johnson zit klem in het brexitmoe­ras

12:39 Onbestaanbaar! Of niet? Dient de Britse premier Boris Johnson een motie van wantrouwen tegen zichzelf in en draagt hij zijn partijgenoten op tegen hem en de conservatieve regering te stemmen? Niets is meer onmogelijk nu de premier, na een rampzalige eerste week, is vastgezogen in het brexitmoeras.