Belgische vrouwen overlijden aan CO-vergiftiging door barbecue in huis, die diende als verwarming

‘Schrijnende situatie’

,,Mensen gaan op zoek naar alternatieven voor hun dure verwarming en dat is niet zonder risico. Gisteren is het ergst denkbare scenario dus werkelijkheid geworden. We willen de bevolking heel duidelijk waarschuwen voor dat soort initiatieven, want we zagen recentelijk bijvoorbeeld ook een geval waarbij iemand een bloempot had omgedraaid en er kaarsen op had gezet. Een vuurkorf of barbecue moet je écht niet binnen gebruiken. Het zorgt voor een overdosis koolstofmonoxide (CO) en is bovendien brandgevaarlijk.”