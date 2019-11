Bende bestormt met machetes bioscoop in Birmingham: jonge fans van Frozen getuigen

Volgens de politie waren meer dan honderd mensen betrokken bij de aanval. Er werden meerdere aanhoudingen verricht, meldde de politie op Twitter. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.



Wat de aanleiding voor de onlusten is, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk heeft de film Blue Story er iets mee te maken. De film is sinds vrijdag te zien in Birmingham en brengt de bendecultuur in de Britse hoofdstad Londen in beeld. Volgens een getuige brak de onrust uit nadat een groep meisjes zich tegen een ander meisje had gekeerd.



Getuigen reageren geschokt op het incident. Een moeder die met haar dochtertje naar Frozen 2 wilde gaan kijken, wist niet wat haar overkwam. ,,Er waren veel kleine kinderen aanwezig en toen begonnen die jongeren gewoon te vechten. Het is wellicht een van de akeligste momenten uit m’n leven", vertelt de vrouw aan Birmingham Live.