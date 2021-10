Bende Haïti eist miljoen dollar losgeld per ontvoerde missionaris

Zaterdag werden zeven vrouwen, vijf mannen en vijf kinderen ontvoerd. Zestien van hen hebben de Amerikaanse nationaliteit, een is Canadees. Een van de kinderen is 8 maanden oud. Ze zijn lid van de organisatie Christian Aid Ministries. Quitel denkt dat de onderhandelingen maanden kunnen gaan duren, zegt hij tegen de WSJ. ,,We proberen ze vrij te krijgen zonder losgeld te betalen. Want laten we eerlijk zijn, als we ze geld geven, wordt dat gebruikt om nog meer wapens te kopen.”

In het voorjaar werden katholieke priesters en hun families ontvoerd. Toen werd voor twee mensen losgeld betaald en kwamen de andere acht ook vrij. ,,Dat zou voor ons nu ook het ideale scenario zijn”, aldus de Haïtiaanse minister.

Zwaarbewapende bendeleden

Volgens Quitel is bekend waar de missionarissen worden vastgehouden. Ze zitten in een zwaarbewaakt huis. Zeker vierhonderd zwaarbewapende bendeleden bewaken het gebouw. De missionarissen stuurden een hulpkreet per WhatsApp toen de ontvoering in volle gang was. ‘Bid alsjeblieft voor ons!! We worden vastgehouden, ze hebben onze chauffeur. Bid, bid, bid. We weten niet waar ze ons mee naartoe nemen’, luidt het berichtje in een groepsapp volgens Amerikaanse media. De noodkreet komt van een van de missionarissen die namens de Amerikaanse organisatie Christian Aid Ministries op het verscheurde Haïti werkzaam zijn.

Het aantal ontvoeringen in Haïti is flink gestegen sinds de moord op president Jovenel Moïse in juli. Bendes nemen de controle over steeds meer land over.