Benoeming Kavanaugh bijna rond door cruciale steun van senatoren

De Republikeinen willen de conservatief Kavanaugh dolgraag benoemen. Ze hebben de meerderheid in de Senaat, maar beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres zorgen ervoor dat enkele senatoren lang moesten nadenken of tegen de partijlijn in gaan.



De stem van Susan Collins uit Main werd doorslaggevend. Zij meldde gisteravond dat ze toch met de kandidatuur van Kavanaugh instemt. 'Hij is zwart gemaakt door linkse belangengroepen', omschreef ze, waarna ze een krachtig pleidooi hield voor zijn benoeming.



Collins vond de getuigenis over de poging tot verkrachting van Christine Blasey Ford ‘oprecht, pijnlijk en overtuigend’, maar bij gebrek aan ondersteunend bewijs vindt ze het belangrijk vast te houden aan het juridische devies dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Tegelijk sprak ze steun uit voor de MeToo-beweging. ,,Die doet er toe, is nodig, en veel te laat.”