Beproeving voor Texas, naast opleving coronavirus is nu tropische storm Hanna aan land

Automobi­list rijdt in op groep mensen in Berlijn: zeven gewonden

10:18 Een automobilist is vanmorgen vroeg in Berlijn ingereden op een groep mensen. Dat gebeurde op het plein naast het bekende station Bahnhof Zoo. Er vielen zeven gewonden van wie drie er ernstig aan toe zijn. De politie heeft momenteel geen aanwijzingen van een aanslag of een politieke of religieuze motivatie van de chauffeur.