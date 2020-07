Berlijn wijzigt racistische naam metrostation, maar alternatief blijkt ook ‘besmet’

Mikhail Ivanovich Glinka (1804-1857) was een antisemitische Russische componist, vat Der Tagesspiegel een column samen in het Duits-Joodse weekblad Jüdische Allgemeine. Glinka viel volgens columniste Judith Kessler de Russische pianist en componist Anton Rubinstein (1829-1894) aan als ‘te Joods’ en ‘te Duits’ en noemde hem een ‘brutale Zhyd’ (scheldwoord voor Russische Joden, red.). De door groothertogin Elena Pavlovna (een in Duitsland geboren tante van tsaar Alexander II) en haar beschermeling Rubinstein opgerichte Russische Muziekvereniging bestempelde Glinka als ‘Zhyd-muziekvereniging’. Rubinsteins conservatorium in Sint Petersburg, Ruslands eerste muziekschool, belasterde hij als ‘pianosynagoge’.

Het metrostation naar Glinka vernoemen is een slechte keuze, concludeert Kessler. Ook al geldt Glinka als de vader van de Russische muziek en wordt hij beschouwd als de grondlegger van het Russisch nationalisme in de muziek. In plaats van zijn naam zou het Berlijnse stadsvervoersbedrijf (BVG) volgens haar beter kunnen kiezen voor de naam van de eerste metrobestuurder van Afrikaanse herkomst: Martin Dibobe (1876-1922). Hij werkte vanaf de opening van de Berlijnse metro in 1902 tot 1919 voor het toenmalige stadsvervoersbedrijf.

Het ov-bedrijf in de Duitse hoofdstad maakte vrijdag bekend dat metrostation Mohrenstraße een andere naam krijgt. ‘Moren’ komt van het Latijnse woord maurus en verwees aanvankelijk naar inwoners van Mauritanië, een buurland van Algerije en Mali. Later werd het algemener gebruikt voor Noord-Afrikanen en voor mensen met een donkere huid. Volgens taalwetenschappers heeft het woord sinds de achttiende eeuw een racistische bijklank die te vergelijken valt met het n-woord.

Omdat het vervangen van de naamborden in het metrostation en ook die op metro's en bussen aardig wat tijd kost, moet de naamsverandering eind dit jaar een feit zijn. Of de nabijgelegen straat waarnaar het metrostation is vernoemd ook een andere naam krijgt, is nog niet bekend. Dat valt onder de bevoegdheid van het districts- en stadsbestuur.

Koloniaal verleden

In de wijk Wedding, net als de Mohrenstrasse deel van het district Mitte, zorgt een geplande naamsverandering al geruime tijd voor ophef. Het gaat om drie straten in het ‘Afrikaanse kwartier’ (Lüderitzstraße, Nachtigalplatz en Petersallee) die verwijzen naar het Duitse koloniale verleden. Een meerderheid in de politiek is voor naamswijziging, zo'n 200 ondernemers zijn tegen. Dit vanwege de administratieve rompslomp en praktische problemen die dat met zich meebrengt. Volgens hen is het beter om uitleg te geven bij het verleden.

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en daaropvolgende wereldwijde Black Lives Matter-protesten is er wereldwijd discussie over straatnamen en standbeelden van personen met een koloniaal verleden. In het Verenigd Koninkrijk en de verenigde Staten werden standbeelden omver getrokken, in België en Nederland (Rotterdam) werden beelden beklad.