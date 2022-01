Berlusconi trekt zich terug als kandidaat voor presidentschap Italië

Pakistaan­se man die levenslang gevangen zit wegens moord krijgt prestigieu­ze studie­beurs

Een Pakistaanse man die wegens moord gevangen zit in de overvolle Karachi-gevangenis, heeft een prestigieuze boekhoud-studiebeurs gekregen. Syed Naeem Shah kreeg de beurs nadat hij een van de hoogste scores behaalde bij een schoolexamen: 954 van de 1100 punten. Shah: ,,Wat ik heb bereikt terwijl ik wegkwijnde in de gevangenis is niet mogelijk als je geen sterke wil hebt.”

16:26