Berlusconi wordt vandaag in Milaan begraven: wat gaat er gebeuren met zijn enorme zakenimperium?

Tien bruilofts­gas­ten overleden bij ‘ergste ongeval in jaren’ in Australië: chauffeur aangehou­den

In de Australische Hunter-regio, ten noorden van Sydney, zijn bij een busongeluk tien mensen om het leven gekomen. Meer dan twintig mensen raakten gewond, zo meldt de Australische politie. Het gaat om het ergste verkeersongeval in Australië in zestien jaar.