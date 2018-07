Beruchte bankovervaller ontsnapt met helikopter uit Franse gevangenis

Een beroemde overvaller is in Frankrijk op spectaculaire wijze – voor de tweede keer – uit de gevangenis ontsnapt. ,,Het duurde tien minuten.’’

Volledig scherm Redoine Faïd © AP Vijf jaar nadat hij een eerste keer op spectaculaire wijze uit de gevangenis ontsnapte – ‘met een pistool in zijn ene hand en explosieven in zijn andere hand’, schreef Le Monde destijds – is de beroemde Franse beroepsovervaller Redoine Faïd er opnieuw in geslaagd uit zijn cel te ontsnappen – en opnieuw op spectaculaire wijze.



Om 11.15 uur gisterochtend landde er een helikopter op de niet-overdekte binnenplaats van zijn gevangenis, ten zuidoosten van Parijs. Twee mannen met bivakmutsen en ‘kalashnikov’-geweren stapten uit.



Ze gooiden rookbommen, openden met een slijpschijf een toegangspoort, namen Faïd mee en vertrokken weer met de helikopter. ,,Alles bij elkaar duurde het 10 minuten’’, aldus een woordvoerder van het gevangenispersoneel. ,,Er zijn geen gewonden gevallen’’, zei de directie van de instelling.



De helikopter werd later teruggevonden ten noorden van Parijs. De piloot bleek geen medeplichtige. Hij was door de daders gedwongen de vlucht naar de gevangenis uit te voeren, en kwam ongedeerd vrij.

De crimineel en zijn handlangers gingen er na hun landing vandoor in een eerste vluchtauto. Die werd teruggevonden bij een winkelcentrum verderop. Daar stapten ze over in een tweede auto. Aan het begin van de avond was de groep nog steeds voortvluchtig.

Hollywood gangster

Redoine Faïd (46) is een grote bekende in de criminele wereld in Frankrijk – en wordt nogal eens met bewondering bekeken. De Franse televisie noemde hem gisteren ‘de Hollywood gangster’. Kwaliteitskrant Le Monde noemde hem ooit ‘de koning van de Kalashnikov’: ,,Met zijn engelenlach, zijn mooipraterij en zijn knappe kop, is hij levensgevaarlijk’.

Faïd zat nog op de middelbare school toen hij voor het eerst – op 18-jarige leeftijd – een bank overviel. Daarna volgden nog meer banken en later ging hij zich toeleggen op overvallen van geldtransporten. Zijn inspiratie kwam van Amerikaanse misdaadfilms. Reservoir Dogs van Quentin Tarantino zou een inspiratie voor hem zijn geweest. Gangsterfilms zijn ‘de perfecte handleiding voor een overvaller’, vertelde hij zelf eens.

Quote Hij weet wat hij wil, hij is vastbera­den, en opmerke­lijk intelli­gent Psychiater over Faïd tijdens één van de processen

In 1998 werd hij veroordeeld tot 18 jaar cel. Na zijn vervroegde vrijlating in 2009 schreef hij een autobiografie. In tal van televisieprogramma’s kwam hij in dure maatpakken vertellen dat zijn criminele verleden achter hem lag. ,,Het was een kutleven met 30 jaar misdaad, 3 jaar voortvluchtig zijn en 10 jaar cel.’’

Dodelijke overval

Maar een jaar later viel zijn naam al weer, toen een bende na een overval het vuur opende tijdens een achtervolging en een agente werd gedood. Faïd werd het jaar erna opgepakt. Hij ontkende betrokkenheid, maar bij zijn arrestatie bleken zijn zakken gevuld met bankbiljetten die bij die overval waren buitgemaakt.

Hij ging de cel in maar ontsnapte al binnen twee jaar. In 2013 gijzelde hij met een wapen vier van zijn bewakers. Met explosieven blies hij vier deuren op die hij door moest. Bij de uitgang stonden handlangers in een auto op hem te wachten. ,,Hier zijn weken aan voorbereidingen aan vooraf gegaan’’, zei de aanklager destijds. ,,Hij liet niets aan het toeval over.’’ Zes weken later werd hij alsnog opgespoord, in een hotel, en weer vastgezet.

Faïd is een ‘charmeur’, een ‘verleider’, zei een psychiater tijdens een van zijn processen. Hij zou een bovengemiddeld IQ hebben. Zijn advocaat zei: ,,Hij weet wat hij wil, hij is vastberaden, en opmerkelijk intelligent.’’