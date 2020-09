Beruchte directeur Cambodjaanse martelgevangenis overleden

De Cambodjaanse voormalige gevangenisdirecteur Kaing Guek Eav (77), die de leiding had over Tuol Sleng, de beruchtste martelgevangenis van het Rode Khmer-regime, is overleden. Het overlijden van 'Duch', zoals hij bekendstond, is bekend gemaakt door het Cambodjatribunaal, dat hem in 2012 tot een levenslange celstraf veroordeelde voor zijn rol in de Rode Khmer-terreur.

,,Hij is woensdagochtend vroeg gestorven in het ziekenhuis’’, aldus woordvoerder Neak Pheaktra, die geen verdere details vrijgaf over de oorzaak van zijn overlijden. Duch was maandag met ademhalingsmoeilijkheden opgenomen in het Cambodjaanse Soviet Friendship ziekenhuis.

Gruwelijke methodes

De gevangenis waar Duch de leiding had, heette officieel S-21 en werd in 1975 in gebruik genomen door het regime van dictator Pol Pot. Onder toezicht van Duch werden tussen 1975 en 1979 circa 12.000 mensen omgebracht in Tuol Sleng. De bewakers zetten gruwelijke methodes in: marteling, verhongering, verkrachtingen en executies. Het Rode Khmer-regime bracht in heel Cambodja naar schatting tussen de 1,5 miljoen en 2 miljoen mensen om.

Nadat Pol Pot werd afgezet en de Rode Khmer werd verdreven in 1979, werden duizenden documenten en filmnegatieven gevonden in de gevangenis, als bewijs van de wreedheden van het regime. Duch vluchtte en verdween bijna twee decennia in het noordwesten van Cambodja totdat een toevallige ontdekking door een Britse journalist in 1999 tot zijn arrestatie leidde.

,,Zijn misdaden behoren zonder twijfel tot de ergste in de vastgelegde geschiedenis van de mensheid’’, zei president Kong Srim van het Cambodjatribunaal bij de veroordeling van Duch. Alleen de hoogst mogelijke straf was volgens de rechtbankvoorzitter op zijn plaats. Bij het uitspreken van het vonnis zat Duch uitdrukkingsloos in zijn stoel.