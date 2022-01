Bespreken bestorming Capitool kan leraren in VS doodbedreigingen opleveren

Honderddui­zen­den Amerikanen zonder stroom na sneeuw­storm

Een heftige sneeuwstorm aan de oostkust van de Verenigde Staten heeft maandag voor een enorme stroomuitval en grote verkeershinder gezorgd. In de staten Virginia, Maryland, North Carolina, South Carolina en Georgia zitten in totaal zo’n 660.000 huishouden zonder stroom. In sommige gebieden kan het naar verwachting dagen duren voordat de stroomvoorziening is hersteld.

