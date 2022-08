Bestelwagen ingereden op terras in centrum Brussel: meerdere lichtgewonden, bestuurder gevlucht

Het incident gebeurde even voor 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat op de terrassen van de taverne Le Corbeau en de snackbar City Pizza. Het is een zijstraat van de drukke Nieuwstraat, een belangrijke winkelstraat in de Belgische hoofdstad. Volgens Belgische media zijn er drie tot zes lichtgewonden gevallen bij het incident. De hulpdiensten ter plaatse dienen hen zorg toe, geen van hen hoeft naar het ziekenhuis.



,,Wij zaten gewoon op het terras te genieten. De terrasjes zaten redelijk goed vol. Plots kwam een witte bestelwagen met een razend tempo aangereden, slingerend van links naar rechts. We zijn tegen de muur gesprongen. In de andere straat heeft de bestuurder nog een terras geraakt en daarna is de bestelwagen in volle vaart weggereden”, vertelt een getuige op de Belgische Radio 1. Op camerabeelden is te zien hoe de bus voorbij raast. Tafeltjes kieperen om, mensen vallen van hun stoel.



,,Ik hoorde een luide knal en zag hoe de bestelwagen inreed op het terras, mensen waren in paniek, schreeuwden en lagen op de grond”, vertelt getuige Nabil, een werknemer van een Nike-winkel in de buurt, aan Het Laatste Nieuws.