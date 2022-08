Bestelwagen rijdt in op terras in Brussel, zes gewonden

Het incident gebeurde even voor 13.00 uur in de Sint-Michielsstraat. Dat is een zijstraat van de drukke Nieuwstraat, een belangrijke winkelstraat in de Belgische hoofdstad. De politie heeft de omgeving afgezet. Volgens de eerste berichten zouden de slachtoffers lichtgewond zijn. Momenteel is de politie nog op zoek naar de gevluchte bestuurder. De toedracht is nog onduidelijk. Ook is het onbekend of er opzet in het spel was.