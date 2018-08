Betogers in North Carolina slopen 'racistisch' monument burgeroorlog

De betogers verzamelden zich gisterenavond in de buurt van het standbeeld van 'Silent Sam' op de campus van een van de oudste openbare universiteiten van het land, de University of North Carolina. Ze eisten dat het beeld werd verwijderd en gingen daar even later zelf toe over.



Het standbeeld van de soldaat Silent Sam was er in 1913 neergezet ter nagedachtenis aan studenten van de universiteit die in de burgeroorlog aan de kant van de zuidelijke confederatie sneuvelden. Volgens de vernielers van het monument eerde het racisten.



De economisch achtergebleven, conservatieve confederatie die op landbouw en slavernij teerde, delfde in de burgeroorlog het onderspit tegen het industriële noorden van de VS. North Carolina behoorde tot de eerste vijf zuidelijke staten die zich in 1861 afscheidden van de VS. De laatste tijd worden steeds vaker monumenten verwijderd die in het zuiden aan de burgeroorlog herinneren.