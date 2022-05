Bevalling van 20 uur kost Afrikaanse vrouw het leven: 'Ze smeekte om keizersnede’

nationaal protestEen ziekenhuis in Senegal is landelijk in opspraak geraakt vanwege de dood van een zwangere vrouw. De patiënt stierf na een bevalling van twintig uur en had volgens de minister van Volksgezondheid gered kunnen worden, als er was gekozen voor een keizersnede. Zes verloskundigen moeten zich nu voor de rechter verantwoorden.

De tragische zaak leidt al weken tot grote verontwaardiging in Senegal. Het slachtoffer, de Senegalese Astou Sokhna, staat volgens critici symbool voor het slechte gezondheidssysteem in het West-Afrikaanse land.

Echtgenoot woest

De jonge vrouw zou tijdens haar urenlange bevalling meerdere malen hebben gesmeekt om een keizersnede. Artsen negeerden die oproep, omdat het niet van tevoren zou zijn gepland. Ze dreigden haar weg te sturen als ze bleef aandringen op de procedure, melden lokale media. Haar man reageerde verbijsterd op haar overlijden en nam juridische stappen tegen het ziekenhuis in de noordelijke stad Louga.

De zes verloskundigen zijn zich van geen kwaad bewust en voelen zich juist slachtoffer, zegt hun advocaat. Vier van hen zitten vast, twee anderen zijn op borgtocht vrij. ,,Ze begrijpen de feiten waarvan ze beschuldigd worden niet”, zegt hun advocaat Abou Abdoul Daff tegen lokale media. ,,Voor hen is het onacceptabel om te veronderstellen dat er geen hulp werd geboden aan een persoon in nood. Ze deden alles wat ze konden.”

‘Falen niet tolereren’

In de afgelopen weken legden zorgmedewerkers in het land massaal het werk neer als steunbetuiging aan de verloskundigen. Ze eisten tijdens de dagenlange staking betere arbeidsomstandigheden en een hoger loon voor zorgpersoneel. Minister van Volksgezondheid Abdoulaye Diouf Sall toonde begrip voor de stakende zorgmedewerkers, maar gaf tegelijkertijd ook aan dat het overlijden van Sokhna voorkomen had kunnen worden als de artsen waakzamer waren geweest.

Het overlijden van Sokhna en haar kind leidt tot een storm van kritiek op sociale media door mensen die vergelijkbare situaties hebben meegemaakt. Critici laken de zorg in Senegal en zeggen dat er vanuit de overheid dringend iets moet gebeuren.

President Macky Sall is geschrokken van het drama en stelt een onderzoek in. Hij verzekerde daarbij dat ‘falen niet zal worden getolereerd’.

Doodgeboren baby's wereldwijd

UNICEF meldde twee jaar geleden in een rapport dat jaarlijks bijna 2 miljoen baby’s wereldwijd dood worden geboren. Zeker 84 procent van de levenloze geboortes vindt plaats in de armere regio’s zoals in sub-Sahara Afrika en Zuid-Azië, grotendeels door de slechte zorg. Daar gaat het bijvoorbeeld vaak mis tijdens de bevalling, terwijl dat in het Westen slechts het geval is bij 6 procent van de doodgeboren baby’s.

,,Elke 16 seconden wordt ergens op de wereld een baby doodgeboren”, zei Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland, destijds. ,,Terwijl veel moeders hun kind niet hadden hoeven te verliezen, hadden zij de juiste zorg gehad.” Ze wijst verder op de psychische en sociale impact voor ouders als die een kind verliezen. ,,Zo’n verlies kan doorwerken op je zelfrespect en eigen identiteit”, legde Laszlo uit. ,,Daarom is het des te belangrijker om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen.”

In Nederland is het aantal baby’s dat jaarlijks dood geboren wordt in de afgelopen twee decennia sterk gedaald. In het jaar 2000 ging het om ruim duizend doodgeborenen en in 2019 waren dat er vierhonderd. Dat komt volgens UNICEF onder meer door diverse beleidsmaatregelen, maar ook doordat er meer aandacht is voor kwetsbare zwangere vrouwen en een gezonde levensstijl.

Wereldwijd ging het doodgeboortecijfer met 35 procent omlaag.