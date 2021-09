Bewoners Californische kust hebben geen drinkwater meer

Door extreme droogte en bosbranden drogen de meren en rivieren in de staat Californië in een recordtempo op. Met grote gevolgen van dien. Het drinkwater raakt op. Veel inwoners van, onder andere Mendocino county, waren al op een rantsoen gezet. Met het aanhoudende droge weer is het echter nu zover gekomen dat de county water uit steden uit de buurt moet gaan halen. Het is al sinds de jaren 70 niet meer voorgekomen dat het drinkwater opraakte. De regionale overheid heeft een plan opgesteld om dagelijks een half miljard liter drinkwater met vrachtwagens naar de kustregio te vervoeren vanuit een stad 100 kilometer verderop. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot.

‘Catastrofe’

Het water moet nu naar de kustregio rond de stad Fort Bragg getransporteerd worden vanuit Ukiah. De transporten zullen ongeveer een miljoen dollar per maand gaan kosten. Een lokale bestuurder noemt de situatie tegenover de krant “een benarde situatie, die grenst aan een catastrofe.” Naast dat het miljoenen dollars gaat kosten, is er nog een probleem: het is nog de vraag of er genoeg truckers zijn die drie keer op een dag heen en weer kunnen rijden om het water te transporteren. De vraag is dus of er genoeg water gaat zijn.



In landelijke gebieden in de staat Californië halen veel dorpen en steden hun water uit nabijgelegen rivieren. Ook bewoners die grond bezitten, hebben vaak waterrechten om oppervlaktewater te gebruiken. Maar door de extreme droogte die de staat deze zomer treft, is er weinig water voorhanden. Het stuwmeer Lake Mendocino, waaruit vrijwel al het water voor de regio komt, staat op een historisch laag niveau. De vrees is dat het stuwmeer tegen december dit jaar leeg is.