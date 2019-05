Bezorgblunder! Bejaard echtpaar krijgt 20 kilo harddrugs thuisbezorgd

Politie de mist in bij terreuroe­fe­ning Antwerpen: 'Opeens werd ik onder schot gehouden’

9:23 Tijdens de veiligheidsoefening die de politie vorige week hield in het Sportpaleis in Antwerpen, zijn twee burgers gearresteerd die helemaal niks met de oefening te maken hadden. Eén van de slachtoffers deed woensdagavond zijn verhaal op sociale media. Daarop verontschuldigde de politie zich: ,,Het parket en de dienst intern toezicht onderzoeken wat er is misgelopen.”