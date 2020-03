Biden aan kop in meeste staten bij voorverkiezingen

Biden wint volgens de eerste resultaten in zeker acht staten. Hij doet het goed in regio’s in het zuiden van de VS, waar veel zwarte kiezers wonen, maar ook in staten waar zijn voornaamste tegenstander Bernie Sanders vier jaar geleden nog wist te winnen van Hillary Clinton, zoals Oklahoma en Minnesota.

Dat is onmiskenbaar een teleurstellende uitslag voor Sanders. Of hij dat kan goedmaken met winst in Texas is nog onduidelijk: in die belangrijke staat worden de stemmen nog geteld. Sanders lijkt in ieder geval in vijf staten te gaan winnen, waaronder Californië, als grootste staat de hoofdprijs die het meeste gewicht in de schaal legt. De tellers zijn ook daar nog bezig, dus het is afwachten hoe groot het gat met Biden is.

Als Sanders met afstand wint in Californië bemachtigt hij nog steeds veel gedelegeerden, de vertegenwoordigers die op de partijconventie in de zomer bepalen wie de kandidaat wordt. Hij blijft een grote kanshebber op de Democratische kandidatuur in de presidentsverkiezingen in november. Maar wat vooral bijblijft, is de comeback van Biden.

Op leven na dood

De Biden-campagne was een dag of tien geleden nog op leven na dood, met gezapige evenementen en een stuntelende, warrige kandidaat. Hij behaalde vernederende resultaten in Iowa en New Hampshire, de eerste staten waar Democraten kiezen wie ze als tegenkandidaat van Donald Turmp willen zien. Biden heeft zijn schwung hervonden sinds kiezers in South Carolina afgelopen zaterdag uitgesproken voor hem kozen.

Twee belangrijke concurrenten, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, besloten uit de race te stappen en hun steun voor Biden uit te spreken. Zo proberen ze te voorkomen dat hun onderlinge strijd ervoor zorgt dat hun radicalere tegenstander Bernie Sanders er met de winst vandoor gaat. Alle ballen op Biden, gold voor Democraten die geen trek hebben in Sanders’ revolutionaire politiek of vrezen dat hij weggevaagd zal worden door Donald Trump. Ze zijn met velen, tonen de goede scores van Biden.

,,Het is een goede avond!”, riep een uitgelaten Joe Biden in een overwinningsspeech in Los Angeles. ,,Ons werd gezegd dat het over zou zijn op Super Tuesday. Nou, het kan wel eens over zijn voor die andere kerel.” Biden belooft het fatsoen terug te brengen in het Witte Huis en het land te verenigen. ,,We hebben een president nodig die het land kan helen.”

Wat hem zorgen zou moeten baren: veel jongeren, vooral in het Westen van het land, voelen niets voor Biden en stemmen massaal op Bernie Sanders. In Californië koos maar 8 procent van de kiezers onder de 45 voor Biden. ,,We nemen het op tegen de politieke gevestigde orde,” zei een strijdbare Sanders hen vanuit een rally in zijn thuisstaat Vermont. ,,Maar wij gaan winnen omdat onze beweging het best is staat is Trump te verslaan.”

Bloomberg's spaarpot

De man die hoopte als verrassing uit de bus te komen kan langzaam zijn campagne gaan opbreken: Mike Bloomberg bereikt weinig. Hij gaf de afgelopen maanden maar liefst 500 miljoen dollar uit zijn eigen spaarpot uit aan zijn presidentiële ambities, maar wint nergens. In sommige staten haalt hij zelfs de kiesdrempel van 15 procent niet. Geruchten over het einde van zijn deelname zingen al rond.