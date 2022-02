Biden: ‘Amerika verzet zich tegen pestkoppen, we verdedigen vrijheid’

President Biden bevriest alle tegoeden van vier Russische banken, kondigde hij aan. Ook blokkeert hij export van technologie naar Rusland, en kunnen Russische staatsbedrijven niet meer aan Amerikaanse en Europese financiering komen. ,,We beperken mogelijkheden voor Rusland om te handelen in dollars, euros en yen”, zei Biden ook. Hij overlegde daarover met de andere leiders van landen in de G7.



,,Amerika verzet zich tegen pestkoppen, we verdedigen vrijheid - dat is we zijn”, zei Biden in een persconferentie in het Witte Huis. Maar er komt vooralsnog geen einde aan Russische toegang tot betalingssysteem SWIFT, een stap die volgens Biden de Europeanen op dit moment niet willen nemen. Er zijn ook geen maatregelen tegen Vladimir Poetin zelf. Dat ligt wel op tafel, volgens Biden. Op kritische vragen van journalisten - waarom niet nu, wilden ze weten - gaf Biden geen antwoord.