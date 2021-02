Biden begint met hervorming omstreden immigratiebeleid Trump

Black Lives Mat­ter-beweging genomi­neerd voor Nobelprijs voor de Vrede

29 januari De Black Lives Matter-beweging is dit jaar genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede. Het Noorse parlementslid Petter Eide diende de nominatie in, vanwege het wereldwijd verspreiden van de oproep om racisme systematisch aan te pakken. Dat meldt The Guardian.