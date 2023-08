Biden bijna twee weken na fatale brand op Maui voor ontmoeting met slachtoffers en nabestaanden

Na aankomst begon het presidentiële paar eerst aan een helikoptervlucht over de verbrande gebieden. Ook de gouverneur van Hawaï, Josh Green, stapte aan boord van de helikopter van Biden. Te zien was hoe de twee arm in arm liepen. Zij vlogen onder meer over de verwoeste stad Lahaina, waar Biden later ook hulpverleners en overheidsfunctionarissen ontmoet.