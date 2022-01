Biden: ‘Binnenkort Amerikaanse troepen naar Oost-Europa’

Video Gewapende aanval in Duitse college­zaal: twee doden onder wie dader, drie gewonden

Een 18-jarige Duitser met een vuurwapen heeft vanmiddag in een collegezaal van de universiteit in Heidelberg vier mensen verwond, van wie een inmiddels is overleden. De dader komt uit Mannheim en beroofde zichzelf na zijn daden van het leven, meldden politie en justitie maandagavond tijdens een persconferentie in dezelfde stad.

24 januari