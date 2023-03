Biden breekt verkiezingsbelofte met ‘go’ voor olieproject Alaska: milieuorganisaties naar de rechter

Volgens de zes milieuorganisaties heeft president Joe Biden met de goedkeuring van het olieproject niet alleen zijn verkiezingsbelofte geschonden om geen nieuwe olie- en gasboringen toe te staan op federaal land, maar is het zogenoemde Willow-project ook in strijd met de Nationale Wet Milieubeleid (National Environmental Policy Act). Dit vanwege de mogelijke gevolgen voor ‘gevoelige Arctische omgevingen, zelfvoorzienende gebruikers en klimaatverandering.’

Meer uitstoot broeikasgas

Het boorproject druist volgens woordvoerder Tim Woody van The Wilderness Society in tegen het doel van de regering om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te halveren. ,,Onderdeel daarvan is dat we ons niet binden aan langdurige, grootschalige olie- en gaswinningsprojecten die de uitstoot van broeikasgassen gedurende zo’n lange periode drastisch zullen verhogen”, zei hij dinsdag in de uitzending van het radioprogramma Talk of Alaska van de publieke omroep Alaska Public Media. Het olieproject zal de klimaatverandering volgens hem versnellen en de inheemse gemeenschappen schaden.

Het Willow-project van ConocoPhillips, het derde grootste olieconcern van de Verenigde Staten, kost zo’n 7 miljard dollar (ruim 6,5 miljar euro) en omvat olie- en gasboringen in het National Petroleum Reserve in het uiterste noorden van Alaska (North Slope). Het gebied met een oppervlakte van maar liefst 93 miljoen hectare is het grootste stuk ongerepte natuur in de Verenigde Staten.

Stikstofbom

Het boorproject zal naar verwachting tegen het einde van het decennium zijn eerste olie produceren met op zijn hoogtepunt zelfs 180.000 vaten per dag. De olieproductie zal volgens federaal milieuonderzoek niet direct een significante hoeveelheid broeikasgasemissies veroorzaken, maar verbranding van de olie (als brandstof) zou tijdens de 30-jarige levensduur van het project 254 miljoen ton kooldioxide creëren - ongeveer zeven keer zoveel als de totale uitstoot door de staat Alaska in 2020.

De hoeveelheid olie die er gewonnen kan worden, geschat op 600 miljoen vaten, is groter dan de huidige noodvoorraad van de VS (Strategic Petroleum Reserve) en staat volgens de milieuorganisaties gelijk aan het jaarlijks toevoegen van twee miljoen auto’s aan het wegverkeer. Ze noemen het Willow-project daarom een ‘stikstofbom’ en spreken in een gezamenlijke verklaring van een ‘grote stap achteruit in het aanpakken van de klimaatcrisis.’

Tekst gaat verder onder het kaartje.

© Associated Press

Inheemse bevolking

Burgemeester Rosemary Ahtuangaruak van Nuiqsut - het dorp dat het dichtst bij de Willow-site ligt - veroordeelde het olieproject herhaaldelijk en noemt het ‘slecht voor de gezondheid van de lokale bewoners’. Ze wordt gesteund door drie leiders in de Nuiqsut-gemeenschap, die hun afgelegen dorp beschreven als ‘ground zero voor industrialisatie van het noordpoolgebied’. Ze schreven eerder deze maand een brandbrief aan minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland.

Daarin uitten ze hun bezorgdheid over de bedreiging die de klimaatverandering vormt voor kariboe-migraties (rendieren) en voor de mogelijkheid om door ooit bevroren gebieden te reizen. Geld van het olieproject zal volgens hen niet genoeg zijn om die bedreigingen te verminderen. ,,Het zijn uitbetalingen voor het verlies van onze gezondheid en cultuur. Geen enkele dollar kan vervangen wat we riskeren. Het is een kwestie van overleven.’

Economische voordelen

Veel andere inheemse groepen in de North Slope-regio steunen het olieproject, daarbij verwijzend naar nieuwe banen en de instroom van geld dat zal helpen bij het ondersteunen van scholen, andere openbare diensten en infrastructuurinvesteringen in hun geïsoleerde dorpen. Een groot aantal daarvan had enkele decennia geleden niet eens stromend water, zei Doreen Leavitt, directeur natuurlijke hulpbronnen van de Iñupiat-gemeenschap.

Voorzitter Nagruk Harcharek van de non-profitorganisatie Voice of the Arctic Iñupiat kijkt ook uit naar de economische voordelen in de vorm van banen en dividenden voor de lokale bevolking. Hij gelooft niet dat het project de zelfvoorzienende jacht zal bedreigen. ,,We zouden nooit een project steunen waarvan we denken dat het een onherstelbare invloed zal hebben op onze levensstijl. Die betekent alles voor ons.’’

Volgens ConocoPhillips Alaska zal het olieproject tot 2500 banen tijdens de bouw creëren en 300 lange termijn-banen en daarnaast voor miljarden aan royalty’s en andere inkomsten die worden verdeeld tussen Washington en de deelstaatregeringen. De Amerikaanse staat is sterk afhankelijk van inkomsten uit de olieproductie, die dramatisch is gedaald sinds het hoogtepunt in de jaren tachtig. De grootste Amerikaanse vakbondsfederatie AFL-CIO en andere bedrijfsorganisaties die lobbyden voor het olieproject, lieten maandag in een gezamenlijke verklaring weten dat ze het besluit van de federale regering ‘enthousiast steunen’.

Tekst gaat verder onder de foto.

Met meer dan 200.000 dieren huisvest het westelijke noordpoolgebied in Alaska de grootste kariboe-kudde in de Verenigde Staten. © Videostill CBS News

Afgeslankt project

De regering van Donald Trump keurde het olieproject goed maar de federale rechter in Alaska draaide die beslissing in 2021 terug na een aanklacht van milieuorganisaties dat de milieueffectrapportage ‘gebrekkig’ was. De regering-Biden keurde het maandag goed, nadat het ministerie van Buitenlandse Zaken het project terugbracht ‘om de milieurisico’s te verminderen’ van vijf naar drie boorgebieden - het minimum voor de economische levensvatbaarheid van Willow.

De beperkte omvang van het project helpt de impact te verminderen op leefgebieden van onder andere ijsberen en geelsnavelduikers, lichtte het ministerie van Binnenlandse zaken toe. Voor de afgeslankte versie werden volgens haar ook tientallen kilometers aan wegen, zeven bruggen en pijpleidingen geschrapt die de oliegigant wilde bouwen.