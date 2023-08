Biden en leiders Japan en Zuid-Korea houden historische top in VS

Oud-vrien­din van Meghan Markle doet boekje open over vete met Beckhams: ‘Ze heeft prins Harry gemanipu­leerd’

Lizzie Cundy (55), ooit een goede vriendin van Meghan Markle (42), is niet bang om te praten over haar relatie met de Hertogin van Sussex. In gesprek met ‘The Mirror’ doet de Britse socialite een boekje open over haar band met de vrouw van prins Harry (38) én de vete waarin de Sussexen verwikkeld zijn geraakt met David (48) en Victoria (49) Beckham.