Biden en Merkel houden meningsverschil over Russische pijpleiding

Poolse rechter legt bom onder Europese rechtsorde: ‘Regering op weg naar Polexit’

14 juli De hoogste Poolse rechter heeft opdracht gegeven een uitspraak van het Europees Hof van Justitie te negeren. Die gaat in tegen de Poolse grondwet, vindt het Constitutioneel Tribunaal. Dat oordeel kan grote gevolgen hebben voor de Europese rechtsorde, waarin het hof in Luxemburg in principe het laatste woord heeft. Critici zien dit als een stap van de regering naar de uitgang van de EU.