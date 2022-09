Biden haalt uit na ‘brute’ dreiging Poetin: ‘Deze nodeloze oorlog is de keuze van slechts één man’

Met videoDe Amerikaanse president Joe Biden heeft vanmiddag tijdens zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York ongemeen fel uitgehaald naar zijn Russische collega Vladimir Poetin. ,,Poetin beweert dat hij moest handelen omdat hij werd bedreigd. Maar niemand heeft Rusland bedreigd en niemand behalve Rusland zocht de confrontatie.”

Biden reageert daarmee voor het eerst op de tv-toespraak van woensdagochtend waarin Poetin een gedeeltelijke militaire mobilisatie aankondigde en dreigde met de inzet van nucleaire wapens.

De ‘brutale en nodeloze oorlog‘ van Rusland tegen Oekraïne is ‘de keuze van slechts één man‘, zegt Biden aan het begin van zijn speech, verwijzend naar Poetin. Hij noemt Poetins nucleaire dreigementen ‘roekeloos‘. ,,Rusland heeft zonder schroom de kernbeginselen van het VN-Handvest geschonden. De wereld moet zijn schandelijke daden zien voor wat ze zijn”, briest Biden zichtbaar geïrriteerd.

Brutaliteit

Poetins eigen woorden maken duidelijk waar deze oorlog echt om draait, aldus Biden. Rusland beschouwt Oekraïne immers als een creatie van Rusland die nooit soevereiniteit had, maar geen enkel land kan met geweld territorium van een ander land innemen, verzekert hij. ,,Deze oorlog gaat om het uitdoven van het recht van Oekraïne om te blijven bestaan als een staat, en als volk.”

De Amerikaanse president hekelt de brutaliteit van de oorlog, verwijzend naar onder andere de recent ontdekte massagraven in Izjoem, en bewijzen dat dodelijke slachtoffers werden gefolterd. ,,Laten we klare taal spreken: een permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is zijn buurland binnengevallen, en heeft daarbij geprobeerd om dat land van de kaart te vegen. Poetin wil het bestaansrecht van Oekraïne vernietigen”, stelt Biden.

Met het uiten van openlijke nucleaire dreigementen tegen Europa organiseert het Kremlin een ‘schijnreferendum om zo delen van Oekraïne te annexeren’, stelt Biden. Hij riep de leden van de vergadering op Oekraïne unaniem te steunen. ,,We moeten duidelijk, vastberaden en standvastig zijn: we staan solidair met Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Als naties zonder gevolgen imperiale ambities kunnen nastreven, dan zetten ze alles waarvoor de Verenigde Naties staan op het spel.”

Van de 193 leden van de Algemene Vergadering, hebben er 141 zich uitgesproken tegen de oorlog. Naast de militaire en financiële hulp aan Oekraïne, blijven de VS en hun bondgenoten ook manieren zoeken om Rusland aansprakelijk te houden voor de wreedheden van de oorlog en om aanvallen op NAVO-gebied te ontmoedigen. ,,Als landen hun imperialistische ambities zonder gevolgen kunnen nastreven, dan zetten we alles waar dit instituut voor staat op de helling”, verzekert de Amerikaanse president.

Biden omschrijft het conflict tussen Rusland en Oekraïne als een ‘strijd tussen democratie en autocratie‘, maar gelooft dat ‘democratie het beste instrument van de mensheid is om de uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden‘. Hij pleit er daarom ook voor om de VN ‘meer inclusief’ te maken, zodat ze beter kunnen reageren op de uitdagingen waar de wereld vandaag voor staat.

,,Leden van de VN-Veiligheidsraad, inclusief de VS, moeten consistent het VN-handvest handhaven en verdedigen en afzien van het gebruik van hun vetorecht, behalve in zeldzame en buitengewone situaties, om ervoor te zorgen dat de raad geloofwaardig en doeltreffend blijft”, zegt hij. ,,Daarom steunt de VS ook een uitbreiding van het aantal permanente en niet-permanente leden van de VN-Veiligheidsraad.” Biden wil ook permanente zetels voorzien voor landen in Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben.

Voedselonzekerheid

Biden beklemtoont ook dat Rusland medeverantwoordelijk is voor de voedselonzekerheid waarmee de hele wereld vandaag wordt geconfronteerd. Zowel Rusland als Oekraïne zijn belangrijke exporteurs van graan en meststoffen en door de oorlog raakte de export verstoord.

De klachten van Rusland dat de westerse sancties daar deels voor verantwoordelijk zijn, zijn volgens hem echter onterecht. ,,De sancties laten de export van voedsel en meststoffen expliciet toe. Het is de Russische oorlog die bijdraagt tot de voedselonzekerheid en alleen Rusland kan er een einde aan maken”, klinkt het.

Hoekstra

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die in New York is voor de top, waardeert de woorden van bondgenoot Biden over het recht van landen om zelf te bepalen wat er op hun grondgebied gebeurt. Hoekstra is na de nieuwe dreigementen van Poetin vastbesloten militaire en financiële steun aan Oekraïne door te zetten om dat recht te verdedigen.

,,Wat ik zou willen zeggen is dat wij niet gaan toegeven”, zegt Hoekstra. ,,Dat we door moeten gaan met het steunen van Oekraïne. In de eerste plaats met wapens, maar ook met hulp en met geld. Want hier staat veel meer op het spel dan alleen maar de toekomst van Oekraïne, dit gaat ook over de vrede en veiligheid in ons eigen Europa.”

Hij is ook onder druk van de verdere escalatie door Poetin niet van zins om aan te sturen op onderhandelingen. ,,Er is hier maar één agressor”, zegt Hoekstra. ,,Het is aan Oekraïne om te bepalen onder welke voorwaarden men eventueel tot zulke gesprekken zou willen overgaan. Wij zullen hen daar dan in steunen, maar het kan niet iets zijn waar anderen ten koste van Oekraïne op aandringen.”

NAVO

De Verenigde Staten en de Navo zijn niet verrast door de nucleaire dreigementen van Poetin, maar zien die wel als een ‘gevaarlijke en roekeloze‘ escalatie van de situatie in Oekraïne. Secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg benadrukt dat hij niet mee wil gaan in het betoog van Rusland en dat een nucleaire oorlog onder geen beding mag uitbreken. Hij neemt Poetins woorden serieus en wil dat Moskou ook inziet wat de ernst van zo’n dreigement is.

John Kirby, de woordvoerder van de Amerikaanse nationale veiligheidsraad, sluit zich daarbij aan en noemt Poetins uitlatingen ‘onverantwoordelijk‘. Tegelijkertijd sluit dat volgens Kirby aan bij hoe de Russische president zich de afgelopen zeven maanden gedragen heeft. De Navo en de VS zien vooralsnog geen verandering in de strategische opstelling van kernwapens, maar houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, kunnen ook de eigen posities aangepast worden.

Beatrice Fihn, voorzitter van de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN), veroordeelt de dreigementen van Poetin scherp. De organisatie die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede won roept alle partijen op om de-escalerend te werk te gaan en de kernwapens van tafel te halen.

Staats-tv

De afgelopen weken is de roep op de Russische staatstelevisie om een mobilisatie steeds luider geworden. Oekraïne is bezig met een tegenoffensief en heeft met name in de regio Charkov veel terrein gewonnen. Het Russische leger kampt met een groot personeelstekort in Oekraïne, maar omdat Poetin steevast sprak van een ‘speciale militaire operatie’ in plaats van een oorlog kon hij geen beroep doen op dienstplichtigen en reservisten.

