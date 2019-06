Biden hard aangepakt in tweede debat tussen Democratische presidentskandidaten

videoIn de VS vond gisteravond het tweede debat plaats tussen de Democratische presidentskandidaten die het in 2020 tegen Trump op willen nemen. Er was meer spektakel dan op de eerste avond. Kamala Harris was degene die de meeste indruk maakte in dit debat . De senator uit Californië zaagt overduidelijk aan de stoelpoten van Joe Biden.

Twintig potentiële presidentskandidaten uit de Democratische partij presenteerden zich deze week aan kiezers in over twee avonden uitgesmeerde tv-debatten. De eerste avond in Miami zorgde woensdag al voor veel onverwacht spektakel van de eerste tien Democratische kandidaten. Gisteravond waren de andere tien aan de beurt en sprong vooral Harris eruit. En dat, terwijl Biden het debat nog in was gegaan als gedoodverfd tegenstander van Donald Trump in de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Maar na een emotionele confrontatie met Kamala Harris is hij direct in het defensief gedrongen. Harris werd door de meeste mensen meteen uitgeroepen tot beste debater van deze week.

Lees ook Rommelig tv-debat Democraten is startsein Amerikaanse presidentsverkiezingen Lees meer

Pijn

In deel twee nam Harris Joe Biden onder vuur omdat hij vorige week genoeglijk herinneringen ophaalde aan de tijd dat hij productief samenwerkte met politici die rassenscheiding voorstonden. Ze beschuldigde hem ervan tegenstand te hebben geboden aan het beëindigen van segregatie door zwarte kinderen per bus naar scholen in witte wijken te brengen. ,,Het deed pijn,” zei ze, de ogen op Biden gericht. ,,Er was een klein meisje in Californië, dat elke dag naar school gebust werd. Dat meisje was ik.”

Biden raakte verstrikt in zijn reactie, en leek zelfs het recht van individuele staten om destijds scheiding van blanke en zwarte schoolkinderen in stand te houden, te verdedigen. Hij gaf het uiteindelijk op. ,,Mijn tijd is voorbij,” zei hij, om het woord weer aan de presentator te geven.

Met Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harris en Pete Buttigieg stonden in het tweede debat van de week meer kandidaten van enig kaliber in de peilingen op het podium. Ze gingen veel feller met elkaar in discussie dan de eerste groep in de nacht van woensdag op donderdag.

Harde aanpak

Senator Kamala Harris is als ex-aanklager en justitiebaas in Californië door de wol geverfd als spreker, en dat was te zien. Ze was kalm en kreeg de handen op elkaar met haar gepassioneerde, persoonlijke argumentaties, én haar harde aanpak van tegenstander Biden. Democratische kiezers zoeken een kandidaat die Donald Trump onschadelijk kan maken. Harris leek te willen tonen dat ze voor die klus niet terugschrikt.

Biden kon tegen haar overtuigingskracht in ieder geval niet op. Ook Bernie Sanders kon met de ‘democratisch socialistische’ ideeën die hij in 2016 al eens te berde bracht het debat niet domineren. Bij vlagen was hij onzichtbaar.

De 37-jarige burgemeester Pete Buttigieg kwam beter uit de verf, onder meer door onderwerpen aan te kaarten die zijn partijgenoten vaak vergeten, zoals de staat van het platteland en religie.

Republikeinen, zei Buttigieg, zouden zichzelf geen christen meer mogen noemen als ze het eens zijn met beleid van Trump om immigrantenkinderen zonder papieren te scheiden van hun ouders. Buttigieg durfde in te gaan tegen linkspopulistische ideeën die langzaam gemeengoed worden in de Democratische partij, zoals gratis hoger onderwijs. ,,De kinderen van de rijkste Amerikanen kunnen best wat schoolgeld betalen.”