Biden kan beginnen met reddingsplan: Congres akkoord met miljardensteun

Piloot Boeing 737 MAX zet motor uit na defect, toestel landt veilig

6 maart Een Boeing van het geplaagde type 737 MAX is vrijdag onderweg naar de luchthaven van het Amerikaanse Newark in problemen gekomen. De piloot had een motor uitgezet vanwege een mogelijk mechanisch probleem, liet vliegtuigmaatschappij American Airlines weten. Het toestel landde wel veilig in Newark in de staat New Jersey.