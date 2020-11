Biden kan over brede weg naar Witte Huis, Trump bewandelt nu smal paadje

Het is voor het eerst sinds 2000 dat de winnaar zo lang op zich laat wachten. Destijds ging het tussen de Republikein George W. Bush en Al Gore, de Democraat. De laatste verloor uiteindelijk na veel gedoe. In de Amerikaanse media worden nu alle mogelijke ‘paden’ onderzocht die voor Biden of Trump naar het Witte Huis kunnen leiden. Joe Biden heeft daarvoor nu brede wegen beschikbaar. De uitdager heeft inmiddels 264 van de benodigde 270 kiesmannen volgens de gezaghebbende telling van persbureau AP.

De New York Times heeft berekend dat Biden nog op 27 manieren kan winnen, Trump resten maar 4 paden en hij mag Pennsylvania niet verliezen anders is het meteen afgelopen. De wegen van Donald Trump naar een tweede termijn worden steeds smaller. Als Pennsylvania dus naar Biden gaat is het meteen klaar. Maar als Nevada of Georgia vandaag naar zijn uitdager gaan heeft de president ook verloren en resten alleen nog juridische stappen. Volgens ingewijden zullen ook die procedures weinig kansrijk zijn, Trump zal er niet meer stemmen mee winnen.

De Trump-campagne blijft niettemin strijdbaar. Het wil een hertelling in Wisconsin en overweegt juridische stappen in Michigan. Ook komen er rechtszaken in Pennsylvania en Georgia, steeds vanwege de behandeling van stemmen die per post zijn uitgebracht.

Trumps kansen hangen op korte termijn af van Georgia en Pennsylvania waar Biden aan een inhaalrace bezig is. Bijzonder is Arizona dat al door zowel Fox News als AP/NPR is vergeven aan Biden maar waar Trump op het allerlaatste moment toch weer terugkomt en mogelijk de staat zelfs nog zou kunnen winnen. Biden verwacht dat hij uiteindelijk aan het langste eind zal trekken. ,,Ik ben hier niet om te verklaren dat we hebben gewonnen”, zei hij in Wilmington in een korte verklaring. ,,Maar ik ben hier om te melden dat we denken de winnaars te zijn als het tellen is afgelopen.”

