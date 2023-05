‘Biden kiest luchtmachtchef als nieuwe Amerikaanse topgeneraal’

Vader (37) en zoontjes (5 en 7) overleden na familiedra­ma: brandweer haalt auto uit kanaal in Lommel

Een wagen met drie inzittenden is in de nacht van maandag op dinsdag in het Kanaal Bocholt-Herentals in het Belgische Lommel terechtgekomen. Een vader (37) en zijn twee zoontjes (5 en 7) kwamen daarbij om het leven.