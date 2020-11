Biden maakt eerste ministers snel bekend, Republikeinen weigeren ‘te radicale’ kandidaten

Trump ontslaat topfunctio­na­ris nadat deze verkie­zings­frau­de ontkent

18 november De Amerikaanse president Donald Trump heeft Chris Krebs, de hoogste cyberveiligheidsfunctionaris van het land, ontslagen via Twitter. Trump beschuldigde Krebs er zonder bewijs van dat die ‘zeer onjuiste’ verklaringen had gegeven over de integriteit van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.