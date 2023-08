Biden maandag naar zwaar getroffen Maui: identificatie van de ruim 100 doden moeizaam

Autopsie geeft geen uitsluit­sel over oorzaak dood schooldi­rec­teur die inbraak­alarm checkte

De autopsie op het lichaam van de vrijdag overleden Franse schooldirecteur Stéphane Vitel heeft geen uitsluitsel gegeven over de doodsoorzaak. Dat meldt het parket van Lisieux in een persbericht. Vitel onderbrak vrijdagochtend zijn vertrek op vakantie omdat het alarm in het schoolgebouw was afgegaan. Hij ging op onderzoek uit en werd daarna levenloos aangetroffen door zijn dochter.