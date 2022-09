Biden mikt met harde toespraak op het midden: ‘Maatschappelijke Grand Canyon in de VS’

Zelfdoding dolfijn Mosa (7): gevolg van opspelende hormonen of dierenmis­han­de­ling?

Curaçao treurt om het overlijden van dolfijn Mosa (7). De tuimelaar is één van de vijf dolfijnen die in juni na veel commotie van Curaçao werd overgebracht naar Saoedi-Arabië. Daar, in het Fakieh Aquarium in Jeddah, zwom ze met hoge snelheid tegen de rand van het bassin aan.

1 september